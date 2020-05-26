Ларек, где торговали алкоголем, снесли в Ижевске

26 Май 2020 2020-05-26T07:02:28+03:00

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В Ижевске 25 мая снесли ларек на улице Короткая, 93а. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии. Как отмечено в сообщении, в ларьке продавали спиртосодержащую продукцию, поэтому администрация города обратилась в суд.

- Договор аренды владельцу строения продлён не был, но это не мешало собственнику продолжать свою деятельность. Жильцов близлежащих домов такое соседство не радовало. Каждый вечер и до глубокой ночи им приходилось слушать нетрезвые разговоры покупателей, - отмечают в пресс-службе.

Суд вынес решение снести ларек, но и это собственник проигнорировал. В итоге подрядная организация под контролем судебных приставов демонтировала ларек. Все затраты по проведённым работам будут взысканы с должника.

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ИСТОЧНИК KP.RU