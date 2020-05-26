80 одаренных детей и 20 коллективов стали обладателями грантов Главы Ижевска

26 Май 2020 2020-05-26T07:45:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске определены получатели грантов Главы города, которые ежегодно вручают одаренным детям и творческим, и спортивным коллективам. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году гранты получили 80 юных ижевчан, которые достигли высоких результатов в интеллектуальных, спортивных, художественно-творческих конкурсах республиканского, российского, международного уровней, и 20 творческих и спортивных коллективов. год

Отметим, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции торжественная церемония вручения сертификатов о присуждении грантов запланирована на сентябрь. Все поощрительные выплаты обладатели грантов получат до 1 июля.

СПРАВКА КП

Решение о присуждении грантов одаренным детям в Ижевске принято депутатами Гордумы в 2011 году. С 2012 года ежегодно присуждаются гранты в размере 25 тыс. рублей одаренным детям за особые достижения в области естественных, гуманитарных, технических дисциплин, спорта, художественного творчества, хореографии, музыкального творчества, театрального искусства.

С 2014 года гранты в размере 100 тыс. рублей в номинациях «Музыкальное творчество», «Театральное искусство», «Хореография», «Спорт» вручаются творческим и спортивным коллективам.

С 2012 по 2019 годы обладателями грантов стали 582 одаренных ребенка и 100 детских творческих и спортивных коллективов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Ларек, где торговали алкоголем, снесли в Ижевске

Почему срезают «лежачих полицейских» в Ижевске?

ИСТОЧНИК KP.RU