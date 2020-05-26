На утро 26 мая в Удмуртии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии на утро 26 мая выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 3 жителей Ижевска, 4 жителей Алнашского района, по одному случаю зарегистрировано в Глазове, Можге и Завьяловском районе, - написал глава республики.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 559 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, в 89 населенных пунктах, расположенных на территории 30 муниципальных образований.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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