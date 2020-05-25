Коронавирус в Ижевске, последние новости на 25 мая 2020 года: 20 новых случаев заражения и 8 человек в тяжелом состоянии

25 мая глава Удмуртии сообщил, что в республике выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 8 человек находятся в тяжелом состоянии, 29 средней степени тяжести и 190 человек в удовлетворительном состоянии. При этом еще пять человек выписались.

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Что еще произошло:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 25 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Самолет из Нью-Йорка с жителями Удмуртии на борту вылетел в Уфу.

- В 9 вирусологических лабораториях Удмуртии проведено 56391 исследование, за последние сутки исследовано 1884 пробы на коронавирусную инфекцию.

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