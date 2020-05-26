«Удмуртнефть» отмечена во Всероссийском конкурсе «Новая идея»

26 Май 2020 2020-05-26T08:29:34+03:00

В этом году вопросы нефтяного и газового сектора экономики рассматривались в 16 секциях

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Проект «Удмуртнефти» победил во Всероссийском конкурсе «Новая идея». Масштабное научно-техническое мероприятие проводится шестой год при поддержке Минэнерго РФ и направлено на стимулирование проектной деятельности молодых сотрудников предприятий топливно-энергетического комплекса.

Всего в 16 секциях по различным направлениям деятельности было представлено 277 работ. Экспертная комиссия определила 49 победителей.

В секции «Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и угольных месторождений» «Лучшим инновационным проектом» признан «Комплексный подход к организации работы, направленный на повышение эффективности эксплуатации механизированного фонда скважин» ОАО «Удмуртнефть».

– На ближайшие годы у нас сформирована стратегия, которая предполагает комплексную защиту механизированного фонда с применением специализированного оборудования и химреагентов. При этом количество химреагентов сократится на 20%, – отметил начальник управления добычи нефти и газа ОАО «Удмуртнефть» Александр Лушников.

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ИСТОЧНИК KP.RU