2020-05-26T10:00:53+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии подозревают в причинении смерти по неосторожности соседу

На данный момент расследуется уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 24 апреля пьяный подозреваемый пришел к дому 60-летнего соседа. Мужчина постучал в окно и вошел во двор, на стук вышел хозяин дома с ножом в руках и потребовал прекратить стучать и уйти. В этот момент подозреваемый ударил потерпевшего деревянной жердью по голове. В результате полученной травмы мужчина скончался в больнице, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, проверены показания подозреваемого, назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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