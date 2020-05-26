Жителя Удмуртии подозревают в причинении смерти по неосторожности соседу

26 Май 2020 2020-05-26T10:00:53+03:00

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 24 апреля пьяный подозреваемый пришел к дому 60-летнего соседа. Мужчина постучал в окно и вошел во двор, на стук вышел хозяин дома с ножом в руках и потребовал прекратить стучать и уйти. В этот момент подозреваемый ударил потерпевшего деревянной жердью по голове. В результате полученной травмы мужчина скончался в больнице, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, проверены показания подозреваемого, назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU