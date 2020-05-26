Жителям домов в Удмуртии, где менее пяти квартир, вернут взносы за капремонт

26 Май 2020 2020-05-26T10:37:02+03:00

На возврат уже подано более 50 заявлений от собственников

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В Удмуртии жителям домов, в которых менее пяти квартир, вернут деньги за капремонт. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В июле 2019 года было принято решение об исключении из региональной программы капремонта домов с количеством квартир менее 5. Сейчас Фонд капремонта в Удмуртии возвращает собственникам уплаченные с 2015 года взносы.

- Сейчас в Удмуртии из Региональной программы исключено 263 таких дома, по 34 готовятся документы. На 25 мая в Фонд подано более 50 заявлений от собственников на возврат средств на сумму 740 тыс рублей. В среднем сумма возврата по каждому заявлению составляет 13 тыс 300 рублей, - говорится в сообщении.

Чтобы вернуть деньги, уплаченные на капремонт, собственники домов с количеством квартир менее 5 должны написать заявление по образцу и отправить его в Фонд капремонта в Удмуртии. Форма заявления опубликована на сайте в разделе «Документы», далее во вкладке «Примерные формы документов». Заявление можно отправить по электронной почте office@kapremont18.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU