2020-05-26T13:07:58+03:00
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Госсовет Удмуртии принял законопроект, по которому организации будут штрафовать за обслуживание клиентов без масок

Закон вступит в силу через 10 дней с момента его официального опубликования
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии депутаты Госсовета приняли законопроект, по которому организации, обслуживающие клиентов без масок, будут платить штраф.

Размер штрафа для граждан составит от 3 до 5 тысяч руб. (при повторном нарушении - 5 тысяч руб.), должностных лиц - от 10 до 20 тысяч руб. (при повторном нарушении от 30 до 50 тысяч руб.), на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 10 до 20 тысяч руб. (при повторном - от 30 до 50 тысяч руб.). Штраф для юрлиц составит от 50 до 100 тысяч руб., при повторном нарушении - от 100 до 200 тысяч руб.

За принятие законопроекта проголосовали 46 депутатов, против - двое, двое воздержались.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Напомним, с 30 апреля в Удмуртии ввели масочный режим. В каких случаях носить маску теперь обязательно и будут ли штрафовать нарушителей?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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