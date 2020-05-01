Штрафы за нарушение масочного режима в Удмуртии: как будут действовать новые ограничения?

1 Май 2020 2020-05-01T10:26:04+03:00

Как и кого будут штрафовать за нарушение масочного режима в Удмуртии? Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

С 30 апреля в Удмуртии начал действовать масочный режим. Что это значит, в каком случае носить маску нужно обязательно и что ждет тех, кто нарушит режим?

Так, отныне носить маску обязательно:

- в общественном транспорте (включая такси), а также на остановках;

- при посещении магазинов, аптек, органов государственного управления, а также организаций, связанных с обслуживанием населения;

- при посещении иных общественных мест.

Правда, будут ли штрафовать за нарушение режима, и кто именно будет за этим следить, пока неясно. Так, в пресс-службе регионального правительства нам пояснили, что вопрос проработают позже. Однако власти полагаются на социальную и личную ответственность граждан.

При этом напомним, что 30 апреля начали действовать региональные штрафы, которые выписывают за нарушение местных ограничений, в том числе:

- За нарушение режима самоизоляции может грозить штраф от 500 до 2000 рублей;

- Если при этом человек вернулся из неблагополучного по коронавирусу региона и нарушил режим самоизоляции – 3000 рублей;

- Штраф за повторное нарушение – 5000 рублей.

А КАК В ДРУГИХ РЕГИОНАХ?

Подобный режим действует и в других уголках страны. Например, в Новосибирске штраф для нарушителей составляет 1000 рублей. В Самаре масочный режим вводится с 1 мая: жителям города рекомендуют носить их в магазинах, общественных местах и социальных учреждениях. Аналогичная ситуация сложилась в Севастополе, Ивановской области и в Хабаровском крае. О

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Удмуртии: сколько и за что придетя платить?

Обязательный масочный режим вводится с 30 апреля в Удмуртии

Откровения ижевского курьера, работающего во время самоизоляции: «В посылках находим «запрещенку».

ИСТОЧНИК KP.RU