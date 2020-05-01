Штрафы за нарушение масочного режима в Удмуртии: как будут действовать новые ограничения?
С 30 апреля в Удмуртии начал действовать масочный режим. Что это значит, в каком случае носить маску нужно обязательно и что ждет тех, кто нарушит режим?
Так, отныне носить маску обязательно:
- в общественном транспорте (включая такси), а также на остановках;
- при посещении магазинов, аптек, органов государственного управления, а также организаций, связанных с обслуживанием населения;
- при посещении иных общественных мест.
Правда, будут ли штрафовать за нарушение режима, и кто именно будет за этим следить, пока неясно. Так, в пресс-службе регионального правительства нам пояснили, что вопрос проработают позже. Однако власти полагаются на социальную и личную ответственность граждан.
При этом напомним, что 30 апреля начали действовать региональные штрафы, которые выписывают за нарушение местных ограничений, в том числе:
- За нарушение режима самоизоляции может грозить штраф от 500 до 2000 рублей;
- Если при этом человек вернулся из неблагополучного по коронавирусу региона и нарушил режим самоизоляции – 3000 рублей;
- Штраф за повторное нарушение – 5000 рублей.
А КАК В ДРУГИХ РЕГИОНАХ?
Подобный режим действует и в других уголках страны. Например, в Новосибирске штраф для нарушителей составляет 1000 рублей. В Самаре масочный режим вводится с 1 мая: жителям города рекомендуют носить их в магазинах, общественных местах и социальных учреждениях. Аналогичная ситуация сложилась в Севастополе, Ивановской области и в Хабаровском крае. О
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ИСТОЧНИК KP.RU
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