2020-05-26T14:27:29+03:00
Общество

Актриса из сериала «Кадетство» похвасталась новым шкафом удмуртского производства

Пост Елена Захарова выложила у себя в «Инстаграм»
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: instagram.com/lenazaharova57Фото: instagram.com/lenazaharova57
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Актриса Елена Захарова похвасталась, что купила дочке шкаф удмуртского производства (производство находится в Можге). Такой пост она опубликовала на своей странице в «Инстаграм».

— Девушка всегда должна быть готова к празднику. По крайней мере, мы с дочкой на дачу нарядные платья уже привезли и с нетерпением ждем, когда появится возможность пригласить гостей, потанцевать, — написала Захарова. — Не знаю, как вы, но я, разложив на кровати дочкины вещи на лето, тут же обнаружила, что моей маленькой принцессе уже нужен отдельный шкаф! И вот сегодня красавец, достойный дочкиных платьев, высокий, изящный шкаф наконец приехал!

Напомним, что расцвет популярности Захаровой пришелся на 2006 год, когда на экранах показали сериал «Кадетство» (0+). Актриса сыграла роль учительницы этики и эстетики Полины Сергеевны Ольховской, покорив образом своей героини сердца телезрителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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