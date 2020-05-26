Расписание ЕГЭ в Ижевске 2020: когда пройдут экзамены по предметам

26 Май 2020 2020-05-26T16:50:52+03:00

В этом году экзамены будут проводиться только тем школьникам, которым нужно поступать в вуз

Изменить размер текста: A A

Из-за ситуации с коронавирусом в Ижевске перенесли даты сдачи единого госэкзамена для выпускников 11-х классов. Рассказываем актуальное расписание экзаменов.

Так, первый экзамен пройдет 29 июня - география, литература, информатика. 2 и 3 июля школьники сдадут русский язык, 6 июля - профильная математика, 9 июля - история, физика, 13 июля - обществознание, химия, 16 июля - биология, письменная часть по иностранным языкам, 18 и 20 июля - устная часть по иностранным языкам.

Напомним, в 2020 году ЕГЭ будут сдавать только те школьники, которые планируют в дальнейшем поступать в вуз. Аттестаты ученикам будут выдавать на основании итоговых годовых оценок.

При этом в экзаменационных пунктах усилят санитарный контроль: дезинфекция аудиторий, на входе у всех будут измерять температуру, оснащение помещений дозаторами с антисептиками для обработки рук. Рассадка участников будет осуществляться с соблюдением дистанции не менее полутора метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Министр образования Удмуртии прокомментировала решение Минпросвещения об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ для школьников.

- Что изменится в школах Удмуртии? 11-классники смогут приходить в школы для подготовки к ЕГЭ с 18 мая. Начальные классы будут учиться дистанционно до 25 мая.

Минобразования Удмуртии о школьных выпускных, каникулах и летних лагерях.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU