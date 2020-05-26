2020-05-26T16:50:52+03:00
Общество

Расписание ЕГЭ в Ижевске 2020: когда пройдут экзамены по предметам

В этом году экзамены будут проводиться только тем школьникам, которым нужно поступать в вуз
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Из-за ситуации с коронавирусом в Ижевске перенесли даты сдачи единого госэкзамена для выпускников 11-х классов. Рассказываем актуальное расписание экзаменов.

Так, первый экзамен пройдет 29 июня - география, литература, информатика. 2 и 3 июля школьники сдадут русский язык, 6 июля - профильная математика, 9 июля - история, физика, 13 июля - обществознание, химия, 16 июля - биология, письменная часть по иностранным языкам, 18 и 20 июля - устная часть по иностранным языкам.

Напомним, в 2020 году ЕГЭ будут сдавать только те школьники, которые планируют в дальнейшем поступать в вуз. Аттестаты ученикам будут выдавать на основании итоговых годовых оценок.

При этом в экзаменационных пунктах усилят санитарный контроль: дезинфекция аудиторий, на входе у всех будут измерять температуру, оснащение помещений дозаторами с антисептиками для обработки рук. Рассадка участников будет осуществляться с соблюдением дистанции не менее полутора метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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