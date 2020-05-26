2020-05-26T18:01:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 26 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем статистику по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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26 мая в Удмуртии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 3 жителей Ижевска, 4 жителей Алнашского района, по одному случаю зарегистрировано в Глазове, Можге и Завьяловском районе.

Рассказываем, какие регионы лидируют по количеству заболевших:

Ижевск - 319,

Воткинск - 6,

Сарапул - 4,

Можга - 31,

Глазов - 13,

Камбарка - 2,

Алнашский район - 38,

Балезинский район - 6,

Вавожский район - 2,

Воткинский район - 20,

Глазовский район - 9,

Граховский район - 12,

Дебёсский район - 1,

Завьяловский район - 27,

Игринский район - 3,

Камбарский район - 1,

Каракулинский район - 2,

Кезский район - 2,

Кизнерский район - 3,

Киясовский район - 1,

Красногорский район – 1,

Малопургинский район - 21,

Можгинский район - 2,

Сарапульский район - 2,

Селтинский район - 2,

Сюмсинский район -1,

Увинский район - 10,

Шарканский район - 6,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 5,

Ярский район - 5.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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