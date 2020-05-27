Движения трамваем закроют 27 мая в одном из районов Ижевска

27 Май 2020 2020-05-27T06:04:45+03:00

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27 мая движение трамваев №№ 1, 7, 10 на участке от магазина «Океан» до городка Металлургов будет закрыто. О ремонтных работах на данном участке сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Ограничение продлится с 10.30 до 13.30.

По сообщениям администрации города, движение будет организовано следующим образом:

- 1 маршрут: ул. Московская – Центр – ул. Тимирязева;

- 7 маршрут: К/т «Аврора» - Буммаш (в часы «пик»): с 5.40 до 9.50 и с 15.40 до 18.00;

- 10 маршрут: ул. Ворошилова – Центр – ул. Тимирязева.

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