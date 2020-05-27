Движения трамваем закроют 27 мая в одном из районов Ижевска
27 мая движение трамваев №№ 1, 7, 10 на участке от магазина «Океан» до городка Металлургов будет закрыто. О ремонтных работах на данном участке сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
Ограничение продлится с 10.30 до 13.30.
По сообщениям администрации города, движение будет организовано следующим образом:
- 1 маршрут: ул. Московская – Центр – ул. Тимирязева;
- 7 маршрут: К/т «Аврора» - Буммаш (в часы «пик»): с 5.40 до 9.50 и с 15.40 до 18.00;
- 10 маршрут: ул. Ворошилова – Центр – ул. Тимирязева.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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