2020-05-26T11:30:46+03:00
Общество

26 дворов благоустраивают в Удмуртии

В 2020 году планируется благоустроить 154 двора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий СурнинФото: Дмитрий Сурнин
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В Удмуртии подрядчики вышли на благоустройство дворов. Об этом сообщил министр строительства республики Дмитрий Сурнин.

- Подрядчики зашли на 26 дворовых территорий в Ижевске, Глазове, Воткинске, Сарапуле и селе Пудем. Пока в лидерах по количеству дворов, где уже началось благоустройство, город Сарапул. Подрядчики зашли на 9 дворовых территорий из 12 запланированных. Из 18 млн руб., направленных в 2020 году на благоустройство дворов в Сарапуле, свыше 3 млн руб. – средства собственников, - отметил министр.

Также он сообщил, что в 2020 году планируется благоустроить 154 двора в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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