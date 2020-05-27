2020-05-27T06:21:47+03:00
Общество

Почти 300 тысяч рублей похитили у студентки из Ижевска

Девушка доверила данные банковской карты мошенникам
Людмила Куликова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Почти 300 тысяч рублей похитили с банковского счета студентки одного из вузов Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Известно, что девушке позвонила незнакомая женщина и представилась сотрудницей банка. Далее женщина сообщила, что на банковском счету студентки обнаружена подозрительная активность и убедила девушку назвать данные карты, в том числе и код на обороте.

Следуя указаниям мошенницы, потерпевшая выполнила еще ряд операций, в результате которых с ее банковского счета было похищено почти 300 000 рублей.

- Отделом по Октябрьскому району СУ УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие преступления, - передается в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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