Ранее судимого жителя Удмуртии подозревают в покушении на убийство

26 Май 2020 2020-05-26T16:35:38+03:00

Между подозреваемым и потерпевшим произошла ссора

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя. Его подозревают в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 23 мая подозреваемый выпивал с 49-летним знакомым. Между ними произошла ссора и мужчина избил потерпевшего, которого отвезли в больницу с тяжелой травмой головы, - сообщает пресс-служба.

На данный момент осмотрено место происшествия, назначены экспертизы. Злоумышленника задержали, готовятся материалы для обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU