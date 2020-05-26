Ранее судимого жителя Удмуртии подозревают в покушении на убийство
В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя. Его подозревают в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- По данным следствия, 23 мая подозреваемый выпивал с 49-летним знакомым. Между ними произошла ссора и мужчина избил потерпевшего, которого отвезли в больницу с тяжелой травмой головы, - сообщает пресс-служба.
На данный момент осмотрено место происшествия, назначены экспертизы. Злоумышленника задержали, готовятся материалы для обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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