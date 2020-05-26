2020-05-26T14:10:50+03:00
Происшествия

Ижевчанину грозит три года лишения свободы за хранение наркотиков

Мужчина выращивал кусты в шкафу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Ижевске по подозрению в незаконном хранении наркотиков задержали 30-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В ходе обыска квартиры по улице Молодежной полицейские обнаружили несколько кустов конопли, а также наркотическое средство «марихуанна». Было установлено, что мужчина, выращивал растение, содержащее наркотическое средство, в шкафу, оборудованным специальными приспособлениями, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Теперь ижевчанину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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