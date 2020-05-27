2020-05-27T07:01:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Свыше 60 тысяч исследований провели на коронавирус в Удмуртии

Лаборатории переведены в усиленный режим работы
Людмила Куликова
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Свыше 60 тысяч исследований провели на новую коронавирусную инфекцию в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

На территории республики исследования коронавирус проводятся сразу в 9 вирусологических лабораториях. За последние сутки в Удмуртии проверены 1954 пробы (обследовано 1902 жителя региона) на новую коронавирусную инфекцию. На 26 мая этого года проведено 60430 исследований, то есть обследованы 54231 житель республики.

Сообщается, что лаборатории, занимающиеся исследованием проб на коронавирус переведены на усиленный режим работы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Почти 300 тысяч рублей похитили у студентки из Ижевска

Движения трамваем закроют 27 мая в одном из районов Ижевска

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Здравоохранение в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свыше 60 тысяч исследований провели на коронавирус в Удмуртии
Почти 300 тысяч рублей похитили у студентки из Ижевска
Движения трамваем закроют 27 мая в одном из районов Ижевска
Актер из Удмуртии снялся в новом сезоне сериала «Реальные пацаны»
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 26 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила зоопарк Удмуртии
Tele2 принимает использованные батарейки
Ранее судимого жителя Удмуртии подозревают в покушении на убийство
Расписание ЕГЭ в Ижевске 2020: когда пройдут экзамены по предметам
Актриса из сериала «Кадетство» похвасталась новым шкафом удмуртского производства
Ижевчанину грозит три года лишения свободы за хранение наркотиков
Полицейские Ижевска задержали двоих подозреваемых в покушении на убийство таксиста
Госсовет Удмуртии принял законопроект, по которому организации будут штрафовать за обслуживание клиентов без масок
25 мая в Удмуртии в ДТП пострадали трое детей
26 дворов благоустраивают в Удмуртии
Голосование за лучший «Дом мечты» стартовало в Ижевске
Тело женщины обнаружили в реке в Ижевске
Жителям домов в Удмуртии, где менее пяти квартир, вернут взносы за капремонт
Абоненты Tele2 в Ижевске могут заменить SIM-карту дистанционно
Жителя Удмуртии подозревают в причинении смерти по неосторожности соседу
«Удмуртнефть» отмечена во Всероссийском конкурсе «Новая идея»
На утро 26 мая в Удмуртии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом
80 одаренных детей и 20 коллективов стали обладателями грантов главы Ижевска
Ларек, где торговали алкоголем, снесли в Ижевске
С 1 июня ижевские детские сады переходят на летний режим работы
Автобусный маршрут пустят в Ижевске до мкрн Воложка
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 25 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
35-летнего жителя Удмуртии обвиняют в изнасиловании соседки