Свыше 60 тысяч исследований провели на коронавирус в Удмуртии

27 Май 2020 2020-05-27T07:01:22+03:00

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Свыше 60 тысяч исследований провели на новую коронавирусную инфекцию в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

На территории республики исследования коронавирус проводятся сразу в 9 вирусологических лабораториях. За последние сутки в Удмуртии проверены 1954 пробы (обследовано 1902 жителя региона) на новую коронавирусную инфекцию. На 26 мая этого года проведено 60430 исследований, то есть обследованы 54231 житель республики.

Сообщается, что лаборатории, занимающиеся исследованием проб на коронавирус переведены на усиленный режим работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU