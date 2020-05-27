2020-05-27T08:40:02+03:00
Общество

Пенсионера с шестью татуировками разыскивают в Удмуртии

Мужчина пропал 22 мая
Людмила Куликова
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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Пенсионера 1953 года рождения с шестью татуировками разыскивают в Удмуртии. О пропавшем сообщает ПСО «Регион 18».

22 мая мужчина вышел из дома по улице 1 Мая в Воткинске, после чего о его местонахождении ничего не известно.

Известно, что пропавший был в черной ветровке, серых спортивных штанах и серых кроссовках. Из особых примет - шесть татуировок.

- На правом плече татуировка в виде факела, на правом бедре татуировка в виде женщины с мечом, на правой кисти татуировка надпись «1953», на левой кисти татуировка в виде закатного солнца и надписи «СИБИРЬ», на левой стороне груди татуировка в виде гепарда, - передается в сообщении.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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