Пенсионера с шестью татуировками разыскивают в Удмуртии
Пенсионера 1953 года рождения с шестью татуировками разыскивают в Удмуртии. О пропавшем сообщает ПСО «Регион 18».
22 мая мужчина вышел из дома по улице 1 Мая в Воткинске, после чего о его местонахождении ничего не известно.
Известно, что пропавший был в черной ветровке, серых спортивных штанах и серых кроссовках. Из особых примет - шесть татуировок.
- На правом плече татуировка в виде факела, на правом бедре татуировка в виде женщины с мечом, на правой кисти татуировка надпись «1953», на левой кисти татуировка в виде закатного солнца и надписи «СИБИРЬ», на левой стороне груди татуировка в виде гепарда, - передается в сообщении.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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