25 мая в Удмуртии в ДТП пострадали трое детей

26 Май 2020 2020-05-26T12:04:37+03:00

Двое из них – велосипедисты

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В Удмуртии за 25 мая в ДТП пострадали трое детей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Так, в Глазове 47-летний водитель машины «Лада-Веста» сбил 7-летнюю девочку-пешехода, в Можге 39-летний водитель «Хенде» сбил 7-летнего мальчика, выехавшего на проезжую часть. Еще одного 11-летнего велосипедиста сбила 32-летняя женщина, водитель машины «Шевроле», - говорится в сообщении.

В результате ДТП дети получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU