25 мая в Удмуртии в ДТП пострадали трое детей
В Удмуртии за 25 мая в ДТП пострадали трое детей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
Так, в Глазове 47-летний водитель машины «Лада-Веста» сбил 7-летнюю девочку-пешехода, в Можге 39-летний водитель «Хенде» сбил 7-летнего мальчика, выехавшего на проезжую часть. Еще одного 11-летнего велосипедиста сбила 32-летняя женщина, водитель машины «Шевроле», - говорится в сообщении.
В результате ДТП дети получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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