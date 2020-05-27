2020-05-27T08:43:18+03:00
Коронавирус Covid-19

На утро 27 мая в Удмуртии выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом

В числе заболевших одна беременная женщина
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Удмуртии на уро 27 мая выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцссетях.

- Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 7 жителей Можги, 3 жителей Красногорского района, 2 жителей Дебесского района, по одному случаю зарегистрировано в Алнашском, Камбарском, Малопургинском, Якшур-Бодьинском районах. В числе заболевших 4 детей до 14 лет, 3 граждан старше 60 лет, 1 беременная женщина, - написал глава региона.

При этом вылечили 15 человек, таким образом, число выздоровевших составило 347 человек. Всего в Удмуртии зарегистрировано 583 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, 14 из них закончились летальным исходом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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