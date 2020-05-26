Коронавирус в Ижевске, последние новости на 26 мая 2020 года: всыпшка заболевания в одном из городов Удмуртии

26 мая в Удмуртии выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщил глава региона Александр Бречалов, диагноз подтвердился у 3 жителей Ижевска, 4 жителей Алнашского района, по одному случаю зарегистрировано в Можге, Завьяловском районе и Глазове. Еще 24 человека выздоровели, их выписали.

Что еще произошло:

- Как будут работать сады Ижевска этим летом.

- Госсовет Удмуртии принял законопроект, по которому организации будут штрафовать за обслуживание клиентов без масок.

- Расписание ЕГЭ в Ижевске 2020: когда пройдут экзамены по предметам.

- Майские праздники в кругу семьи: вспышка коронавируса в Можге могла произойти из-за безответственности жителей.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 26 мая 2020 года.

А также, по данным МВД по Удмуртии с начала введения режима самоизоляции в республике было выдано около 10 тысяч постановлений. На данный момент под контролем полицейских и Роспотребнадзора находятся более 4 тысяч человек.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности привлекли к ответственности 2 210 граждан.

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