Коронавирус в Ижевске, последние новости на 26 мая 2020 года: всыпшка заболевания в одном из городов Удмуртии
26 мая в Удмуртии выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщил глава региона Александр Бречалов, диагноз подтвердился у 3 жителей Ижевска, 4 жителей Алнашского района, по одному случаю зарегистрировано в Можге, Завьяловском районе и Глазове. Еще 24 человека выздоровели, их выписали.
Что еще произошло:
- Как будут работать сады Ижевска этим летом.
- Госсовет Удмуртии принял законопроект, по которому организации будут штрафовать за обслуживание клиентов без масок.
- Расписание ЕГЭ в Ижевске 2020: когда пройдут экзамены по предметам.
- Майские праздники в кругу семьи: вспышка коронавируса в Можге могла произойти из-за безответственности жителей.
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 26 мая 2020 года.
А также, по данным МВД по Удмуртии с начала введения режима самоизоляции в республике было выдано около 10 тысяч постановлений. На данный момент под контролем полицейских и Роспотребнадзора находятся более 4 тысяч человек.
За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности привлекли к ответственности 2 210 граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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