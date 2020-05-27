2020-05-27T09:21:40+03:00
Коронавирус Covid-19

За весь период режима самоизоляции в Удмуртии выдали около 10 тысяч постановлений

Сейчас под контролем находится более 4 тысяч человек
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии за весь период режима самоизоляции полицейские совместно с сотрудниками управления Роспотребнадзора выдали около 10 тысяч постановлений. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- На данный момент под контролем остается более 4 тысяч человек. При этом За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности привлекли к ответственности 2 210 граждан. Они не приняли меры к самоизоляции и, не имея оснований, находились в общественных местах, в том числе в состоянии опьянения, - говорится в сообщении.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса в Удмуртии ввели режим самоизоляции. В конце апреля, когда количество заразившихся стало уменьшаться, режим ослабили. С 30 апреля ввели масочный режим: жители в обязательном порядке должны носить маски в общественных местах (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Госсовет Удмуртии принял законопроект, по которому организации будут штрафовать за обслуживание клиентов без масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ХК «Ижсталь» подписал соглашение о сотрудничестве с ХК «Сочи»
Ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Кирова - Карла Маркса в Ижевске завершится в июле
За весь период режима самоизоляции в Удмуртии выдали около 10 тысяч постановлений
На утро 27 мая в Удмуртии выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом
Пенсионера с шестью татуировками разыскивают в Удмуртии
Свыше 60 тысяч исследований провели на коронавирус в Удмуртии
Почти 300 тысяч рублей похитили у студентки из Ижевска
Движение трамваев закроют 27 мая в одном из районов Ижевска
Актер из Удмуртии снялся в новом сезоне сериала «Реальные пацаны»
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 26 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила зоопарк Удмуртии
Tele2 принимает использованные батарейки
Ранее судимого жителя Удмуртии подозревают в покушении на убийство