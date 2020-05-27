За весь период режима самоизоляции в Удмуртии выдали около 10 тысяч постановлений
В Удмуртии за весь период режима самоизоляции полицейские совместно с сотрудниками управления Роспотребнадзора выдали около 10 тысяч постановлений. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- На данный момент под контролем остается более 4 тысяч человек. При этом За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности привлекли к ответственности 2 210 граждан. Они не приняли меры к самоизоляции и, не имея оснований, находились в общественных местах, в том числе в состоянии опьянения, - говорится в сообщении.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса в Удмуртии ввели режим самоизоляции. В конце апреля, когда количество заразившихся стало уменьшаться, режим ослабили. С 30 апреля ввели масочный режим: жители в обязательном порядке должны носить маски в общественных местах (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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