За весь период режима самоизоляции в Удмуртии выдали около 10 тысяч постановлений

27 Май 2020 2020-05-27T09:21:40+03:00

Сейчас под контролем находится более 4 тысяч человек

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В Удмуртии за весь период режима самоизоляции полицейские совместно с сотрудниками управления Роспотребнадзора выдали около 10 тысяч постановлений. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- На данный момент под контролем остается более 4 тысяч человек. При этом За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности привлекли к ответственности 2 210 граждан. Они не приняли меры к самоизоляции и, не имея оснований, находились в общественных местах, в том числе в состоянии опьянения, - говорится в сообщении.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса в Удмуртии ввели режим самоизоляции. В конце апреля, когда количество заразившихся стало уменьшаться, режим ослабили. С 30 апреля ввели масочный режим: жители в обязательном порядке должны носить маски в общественных местах (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU