ХК «Ижсталь» подписал соглашение о сотрудничестве с ХК «Сочи»
Хоккейный клуб «Ижсталь» подписал партнерское соглашение с ХК «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
- Договор был подписан на новый сезон. Партнерское соглашение предусматривает возможность делегировать до 10 игроков из команды КХЛ в состав ижевского клуба, - говорится в сообщении.
По словам министр спорта Удмуртии Александра Варшавского, подписание договора – это шаг на пути взаимовыгодного сотрудничества между клубами.
- Хоккейный клуб «Сочи» в КХЛ зарекомендовал себя амбициозной командой, способной бороться за самые высокие места. «Ижстали» сейчас нужен именно такой крепкий и надежный партнер, - отметил министр.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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