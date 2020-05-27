На участке автодороги Игра - Глазов в Удмуртии завершили ремонт

27 Май 2020 2020-05-27T16:19:38+03:00

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В Удмуртии завершили ремонт участка автодороги Игра - Глазов. Об этом сообщается в группе дорожного предприятия «Ижевское».

- Кольцевое пересечение с автодорогой Глазов - Красногорское начали ремонтировать 27 апреля. На участке демонтировали старый слой полотна, выложен выравнивающий слой асфальта и верхний слой, обочины укреплены и выровнены асфальтовой крошкой, - говорится в сообщении.

Гарантия на произведенные работы: на нижний слой покрытия - не менее 5 (пяти) лет; на верхний слой покрытия – не менее 4 (четырех) лет; на элементы обустройства дорог - не менее срока, установленного производителем.

Ремонт производился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU