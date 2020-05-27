2020-05-27T16:02:08+03:00
Происшествия

У жителя Удмуртии под предлогом заработка мошенники похитили более 250 тысяч рублей

Объявление о допзаработке мужчина увидел в интернете
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В полицию обратился 44-летний житель Удмуртии. Он рассказал, что у него похитили крупную сумму. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Потерпевший рассказал, что в интернете увидел объявление о возможности получения дополнительного заработка путем вложения денег в акции. Мужчине позвонил неизвестный и представился администратором, далее он предложил потерпевшему скачать программу, зарегистрироваться и перечислить первый взнос. Мужчина поверил и сделал все, что сказал ему злоумышленник. Далее по указаниям потерпевший переводил разные суммы мошенникам, а деньги со счета вывести не получалось, - сообщает пресс-служба.

В общей сложности потерпевший перевел мошенникам 275 тысяч рублей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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