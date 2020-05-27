Ижевчанина обвиняют в убийстве 74-летней женщины

27 Май 2020 2020-05-27T16:51:21+03:00

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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным следствия, обвиняемый работал в компании по обслуживанию пластиковых окон, которая заключила договор с 74-летней местной жительницей. Молодой человек несколько раз приходил к ней домой под предлогом проверки установленных окон. 5 мая он снова пришел к ней и попросил деньги, после отказа женщины злоумышленник напал на нее и привязал к кровати, а также завязал петлю на шее женщины. Далее он нашел деньги и похитил их, - сообщает пресс-служба.

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружила ее племянница.

Полицейские установили личность подозреваемого, он задержан. На данный момент молодой человек находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU