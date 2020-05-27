«Возобновляются занятия в спорте высших достижений и разрешается посещение кладбищ»: глава Удмуртии о некоторых послаблениях режима
27 мая глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира анонсировал некоторые послабление ограничительных мер. Так, с 1 июня возобновляется работа организаций в сфере спорта высших достижений, а с 28 мая разрешается посещение кладбищ.
- Меры безопасности должны быть усилены: дезинфекция помещений, масочный режим, контроль за состоянием здоровья сотрудников и другие меры, - добавил Александр Бречалов.
Напомним, что по состоянию на сегодняшний день в республике зарегистрировано 583 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них выздоровело 347 человека, умерло – 14.
Онлайн: Александр Бречалов о снятии ограничительных мер в Удмуртии .
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Глава Удмуртии Александр Бречалов заболел коронавирусом
Онлайн: глава Удмуртии о ситуации с коронавирусом
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»