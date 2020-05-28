«Велика вероятность, что выпускные состоятся»: глава Удмуртии ответил на вопросы одиннадцатиклассников
27 мая глава Удмуртии Александр Бречалов ответил на вопросы жителей, в том числе и одиннадцатиклассников. Школьники обеспокоены, разрешат ли провести выпускные вечера.
- Не знаю, поверите вы или нет, но мне очень обидно и мне очень жаль, что мы не можем провести последний звонок, я понимаю, насколько это важно. Мы надеялись, что после майских праздников число заболевших уменьшится. Но оно выросло. При этом велика вероятность, что выпускной состоится. Я вам даю честное слово, что приложу к этому максимум усилий. Во-первых, выздоровлю сам и усилю контроль за въезжающими, - прокомментировал Александр Владимирович.
Также он отметил, что аттестаты об окончании школы должны быть выданы не позднее 15 июня по результатам годовых оценок.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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