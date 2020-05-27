Ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Кирова - Карла Маркса в Ижевске завершится в июле
В Ижевске ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Кирова-Карла Маркса завершится в июле. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- К концу этой недели работы на перекрестке продолжатся: специалисты приступают к асфальтированию межрельсовых пространств и примыканий к рельсам. А капитальный ремонт всего перекрестка дорожные службы завершат к середине июля, - говорится в сообщении.
Напомним, реконструкция путей началась в апреле 2020 года, до этого на участке стали часто сходить с рельсов трамваи. Восстановлению подлежит более 1000 кв. м дорожного полотна.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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