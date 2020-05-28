2020-05-28T10:06:51+03:00
Коронавирус Covid-19

«Заболевших коронавирусом детей в саду нет»: министр здравоохранения Удмуртии о карантине в Можге

У всех контактных лиц анализы отрицательные
Дарья ПОРСЕВАБОБРОВ Игорь
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак прокомментировал журналистам ситуацию с очагом заболевания коронавируса в детском саду Можги.

- Детей среди заболевших на сегодняшний день нет. Обследованы контактные люди первой и второй линии. По детскому садику все, кто был в контакте первой линии, анализы пришли отрицательные. Поэтому на сегодняшний день говорить, что там есть заболевшие, преждевременно. Продолжается медицинское наблюдение, - отметил министр.

Также он сообщил, что на данный момент детский сад закрыт, решение было принято управлением Роспотребнадзора по республике.

Напомним, в Можге зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. Так, за несколько дней там обнаружено 20 новых случаев инфекции. До 26 мая была приостановлена работа общественного транспорта, закрыты рынки, парки, скверы и магазины, запрещено проведение ярмарок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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