«Заболевших коронавирусом детей в саду нет»: министр здравоохранения Удмуртии о карантине в Можге
Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак прокомментировал журналистам ситуацию с очагом заболевания коронавируса в детском саду Можги.
- Детей среди заболевших на сегодняшний день нет. Обследованы контактные люди первой и второй линии. По детскому садику все, кто был в контакте первой линии, анализы пришли отрицательные. Поэтому на сегодняшний день говорить, что там есть заболевшие, преждевременно. Продолжается медицинское наблюдение, - отметил министр.
Также он сообщил, что на данный момент детский сад закрыт, решение было принято управлением Роспотребнадзора по республике.
Напомним, в Можге зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. Так, за несколько дней там обнаружено 20 новых случаев инфекции. До 26 мая была приостановлена работа общественного транспорта, закрыты рынки, парки, скверы и магазины, запрещено проведение ярмарок.
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- По состоянию на 28 мая в Удмуртии вывили 22 случая заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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