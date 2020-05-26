2020-05-26T13:57:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Майские праздники в кругу семьи: вспышка коронавируса в Можге могла произойти из-за безответственности жителей

За 2 дня в городе зафиксировано 20 новых случаев заражения
Анастасия ЗахароваЕкатерина АРДАШЕВА
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В Можге зафиксировали вспышку коронавирусаВ Можге зафиксировали вспышку коронавирусаФото: Амир Закиров
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В Можге зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. Так, за последние три дня там обнаружено 20 новых случаев инфекции. До 26 мая приостановлена работа общественного транспорта, закрыты рынки, парки, скверы и магазины, запрещено проведение ярмарок.

ПРАЗДНИКИ В КРУГУ СЕМЬИ?

Как рассказал наш источник в медицинском сообществе, вспышка произошла из-за жителя Можги, который бессимптомно болел коронавирусом и не соблюдал режим самоизоляции. Он решил отметить майские праздники в кругу семьи. Родственники разъехались, а после – общались в других компаниях, ходили на работу. Это привело к росту заболеваемости. А следом – к ужесточению режима самоизоляции.

Тем временем, глава Можги Михаил Трофимов называть очаг распространения коронавируса отказался, объяснив, что это было бы неправильно. Однако сообщил, что в городе усилили меры безопасности.

- Мы усилили режим на контрольно-пропускных пунктах, у нас закрыты для посетителей культовые сооружения, здания, парки и скверы, лыжная база. Закрыты рынок, швейный цех и магазин непродовольственных товаров. ИПОПАТ закрыт до 26 мая, в настоящее время там проводят дезинфекцию транспорта и гаража. Также закрыт детский сад №22, потому что там есть заразившиеся, - рассказал он. – Воспитателей, детей и родителей из контактной группы в детском саду №22 уже проверили. Но необходимости проверять всех детей нет. Режим дежурных групп в садиках не отменен.

Случаи коронавируса таже зафиксировали в детском саду Фото: Архив КП

Случаи коронавируса таже зафиксировали в детском садуФото: Архив КП

По его словам, принимают только детей, чьи родители работают и имеют соответствующую справку. Также всех при посещении садика осматривают и измеряют температуру. Помещения в дошкольных учреждениях дезинфицируют. Если дети ходят в садик с перерывом, родители должны предоставить справку от врача.

ГЛАЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ

Можгинцы уже почувствовали на себе ужесточение режима.

– Вчера в Можге усилился пропускной режим. Сами знаете из-за чего. Десять машин впереди, 30 сзади. Проверяют в ту и другую сторону, – сообщают очевидцы в социальных сетях.

Фото: Подслушано Можга

Фото: Подслушано Можга

– Ладно работа. Как детей до садика доставлять? Или вы нам деньги на такси давать будете? – пишет Наталья в группе «ВКонтакте» «Голос. Можга» в ответ на новость о закрытии автобусных маршрутов.

БУДУТ ЛИ ПРОВЕРЯТЬ САДИКИ?

Как отметила заместитель начальника отдела санитарного регионального надзора Управления Роспотребнадзора Вероника Сазонова, работники детских садов не входят в категорию лиц, которым полагается обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию, так как все дети по умолчанию проходят утренний фильтр, а воспитатели с признаками ОРВИ до работы не допускаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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