По состоянию на 28 мая в Удмуртии вывили 22 случая заражения коронавирусом

28 Май 2020 2020-05-28T08:22:41+03:00

В числе заболевших пятеро детей до 14 лет

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В Удмуртии по состоянию на утро 28 мая выявили 22 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, 5 жителей Балезинского района, по два случая заражения в Ярском, Завьяловском районах и Можге, по одному случаю в Алнашском и Игринском районах. В числе заболевших 5 детей до 14 лет, 3 граждан старше 65 лет, - отметил глава региона.

На данный момент вылечилось еще 14 человек. Всего в Удмуртии зарегистрировано 605 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 14 из них закончились летальным исходом.

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ИСТОЧНИК KP.RU