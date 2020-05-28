Беременные неработающие женщины в Удмуртии будут получать ежемесячные выплаты

28 Май 2020 2020-05-28T12:02:38+03:00

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В Удмуртии беременным неработающим женщинам буду выплачивать ежемесячные пособия. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства республики.

- Так, размер выплат равняется величине прожиточного минимума для трудоспособного населения - 10 333 рубля. Ее могут получить безработные женщины со сроком беременности от 84 до 180 дней. Средний доход на члена семьи при этом не должен превышать величины прожиточного минимума на душу населения - 9 760 рублей. Выплаты продлятся с 1 июня по 31 декабря 2020 года, - говорится в документе.

Заявления на выплату будут приниматься до 30 ноября 2020 года в министерстве соцполитики и труда Удмуртии. Деньги перестанут выдавать после истечения срока программы или прекращения беременности. Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 календарных дней с момента регистрации заявления.

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ИСТОЧНИК KP.RU