2020-05-28T12:02:38+03:00
Общество

Беременные неработающие женщины в Удмуртии будут получать ежемесячные выплаты

Постановление опубликовано на сайте главы и правительства республики
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии беременным неработающим женщинам буду выплачивать ежемесячные пособия. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства республики.

- Так, размер выплат равняется величине прожиточного минимума для трудоспособного населения - 10 333 рубля. Ее могут получить безработные женщины со сроком беременности от 84 до 180 дней. Средний доход на члена семьи при этом не должен превышать величины прожиточного минимума на душу населения - 9 760 рублей. Выплаты продлятся с 1 июня по 31 декабря 2020 года, - говорится в документе.

Заявления на выплату будут приниматься до 30 ноября 2020 года в министерстве соцполитики и труда Удмуртии. Деньги перестанут выдавать после истечения срока программы или прекращения беременности. Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 календарных дней с момента регистрации заявления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Заболевших коронавирусом детей в саду нет»: министр здравоохранения Удмуртии о карантине в Можге.

- По состоянию на 28 мая в Удмуртии выявили 22 случая заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Удмуртии спасли беспомощного пенсионера
Беременные неработающие женщины в Удмуртии будут получать ежемесячные выплаты
Полицейские задержали в Ижевске 18-летнего закладчика наркотиков
«Заболевших коронавирусом детей в саду нет»: министр здравоохранения Удмуртии о карантине в Можге
На двух перекрестках в Ижевске отключат светофор
По состоянию на 28 мая в Удмуртии вывили 22 случая заражения коронавирусом
Семья из Удмуртии получила «юбилейный» материнский капитал
Еще пара двоен родилась в Удмуртии
Житель Удмуртии заплатит штраф за публикацию интимных фото бывшей жены
«Велика вероятность, что выпускные состоятся»: глава Удмуртии ответил на вопросы одиннадцатиклассников
Перебегающую дорогу женщину, сбили насмерть в Ижевске
«Возобновляются занятия в спорте высших достижений и разрешается посещение кладбищ»: глава Удмуртии о некоторых послаблениях режима
Нового главного тренера команды «Ижсталь» назначили в Ижевске
Глава Удмуртии Александр Бречалов заболел коронавирусом
Онлайн: Александр Бречалов о снятии ограничительных мер в Удмуртии
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Заведующую кладбищем в Удмуртии осудили за продажу участков и получение взятки