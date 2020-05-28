Жители Ижевска смогут сдать анализ на антитела к новому коронавирусу

28 Май 2020 2020-05-28T16:19:42+03:00

Этот тест показывает, была ли когда-нибудь у пациента эта инфекция

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Анализы на антитела к коронавирусу COVUD-19 уже делают в Удмуртии. Об этом 28 мая сообщил в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) замминистра здравоохранения республики Никита Свирин.

- Сейчас в Удмуртии анализ на антитела есть в частной лаборатории, которая делает его в тестовом режиме. В государственном спектре здравоохранения эти анализы появятся к июлю, - сказал замминистра.

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Антитела – это особые защитные белки, которые участвуют в иммунном ответе. Они вырабатываются в крови при попадании в организм инфекции и помогают бороться с возбудителем.

По наличию антител можно узнать, болел человек коронавирусом или нет. Даже если болезнь протекала бессимптомно, антитела будут присутствовать в крови пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU