2020-05-29T10:08:15+03:00
Коронавирус Covid-19

На 29 мая в Удмуртии выявили 24 новых случая заражения коронавирусом

Диагноз подтвердили у 20 жителей Можги
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На утро 29 мая в Удмуртии выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у у 20 жителей Можги, 2 жителей Можгинского района, по одному случаю зарегистрировано в Красногорском районе и Сарапуле, - отметил глава региона.

Всего в Удмуртии 629 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, 16 из них закончились летальным исходом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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