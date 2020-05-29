На 29 мая в Удмуртии выявили 24 новых случая заражения коронавирусом
На утро 29 мая в Удмуртии выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у у 20 жителей Можги, 2 жителей Можгинского района, по одному случаю зарегистрировано в Красногорском районе и Сарапуле, - отметил глава региона.
Всего в Удмуртии 629 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, 16 из них закончились летальным исходом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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