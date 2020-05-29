2020-05-29T12:32:58+03:00
Общество

Изменения в процедуре подачи документов для абитуриентов Ижевска: нужна ли электронная подпись?

Отвечаем на вопросы горожан
Дарья ПОРСЕВАЕкатерина АРДАШЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В СМИ появилась информация о том, что в 2020 году абитуриентам для поступления нужна будет электронная подпись. «Комсомолка» узнала, так ли это.

По информации представителей вузов Ижевска, никакой электронной подписи не потребуется.

- В этом году абитуриенты смогут подать документы с 19 июня двумя альтернативными способами, - говорит ответственный секретарь приемной комиссии УдГУ Павел Ходырев. – Через суперсервисы которые мы тестируем, либо через личный кабинет на сайте университета. Но электронная подпись не нужна ни в том, ни в другом случае. Необходима только подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

В ИжГТУ прием документов пройдет аналогичным способом.

- В этом году подать заявление можно будет еще до того, как станут известны результаты ЕГЭ, просто участие в конкурсе будет возможно лишь после их выгрузки, - рассказал Михаил Дягилев, ответственный секретарь приемной комиссии ИжГТУ.

В пресс-службе Минобразования, Минсвязи Удмуртии и в Удмуртском филиале кадастровой палаты также не располагают информацией об изменениях в процедуре подачи документов и применения электронной подписи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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