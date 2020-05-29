Рабочая комиссия проверила ремонтируемый участок дороги Ижевск - Якшур-Бодья
В Удмуртии рабочая комиссия проверила ремонтируемый участок дороги Ижевск - Якшур-Бодья. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- Ремонт на участке начался 11 мая, дорожное покрытие было уложено в два слоя. По результатам лабораторных испытаний проб с отремонтированного участка, материалы и выполненные работы соответствуют требованиям нормативно-технической документации. Также на участке установлена остановочная площадка, - сообщает пресс-служба.
На данный момент работы завершены на 90%. У проверяющих не было замечаний к качеству проведенных работ. Рабочим остается установить и укрепить дорожные знаки, а также выровнять обочины.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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