2020-05-29T14:42:57+03:00
Общество

Зоопарк Удмуртии переходит на летний режим работы

При этом кассы завершают работу за час до закрытия зоопарка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Зоопарк Удмуртии с 1 июня переходит на летний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- С 1 июня режим работы зоопарка - с 9:00 до 20:00. Кассы завершают свою работу за час до закрытия зоопарка. Для максимально познавательной и неспешной прогулки по зоопарку с возможностью увидеть большинство обитателей, советуем посещать его минимум за 4 часа до закрытия, - отметили в пресс-службе.

При этом, жителей Удмуртии предупреждают, что в зоопарке сохраняется масочный режим и социальная дистанция. А павильоны «Страна обезьян», «Мир экзотики» и «Попугаи и попугайчики» закрыты для посещения. При температуре воздуха выше 20 градусов обезьяны будут экспонироваться в уличных вольерах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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