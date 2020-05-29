2020-05-29T12:39:20+03:00
Общество

Власти рекомендовали закрыть парки Ижевска 30 мая

Это связано с проведением последних звонков
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Из-за эпидемиологической обстановки из-за коронавируса в Удмуртии последний звонок пройдет в онлайн-режиме. Несмотря на это некоторые ограничения в городе все-таки будут.

Так, глава Ижевска подписал постановление о рекомендациях закрыть парки города на 30 мая 2020 года (Летний сад имени Горького, Парк имени Кирова), а также рекомендация касается руководства парка Космонавтов. В этот день на улицах города будет усилена охрана общественного порядка силами МВД по Удмуртии.

Также 30 мая в магазинах не будут продавать алкоголь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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