2020-05-30T08:45:36+03:00
Коронавирус Covid-19

23 новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Сегодня выздоровели 16 человек
Оксана Мымрина
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23 новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии23 новых случая заражения коронавирусом выявили в УдмуртииФото: Амир Закиров
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По состоянию на утро 30 мая в Удмуртии выявили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава республики Александр Бречалов.

- Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 6 жителей Можги, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Алнашского района и 1 жителя Глазова. В числе заболевших 2 детей до 2 лет, 2 граждан старше 65 лет, - отметил Александр Бречалов.

По его словам, всего в регионе зарегистрировано 652 лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции, 16 из них закончились летальным исходом. Выздоровел 391 человек, из них 16 сегодня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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