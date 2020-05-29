Сколько домов капитально отремонтируют в Удмуртии в этом году?

29 Май 2020 2020-05-29T15:35:28+03:00

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В этом году капитальный ремонт сделают в 286 многоквартирных домах. Об этом сообщила директор Фонда капитального ремонта Диана Новомейская в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+).

С 6 июня в Удмуртии возобновятся работы по капитальному ремонту домов. Сроки были перенесены из-за коронавируса 00:00 00:00

-Все сроки, которые предусмотрены региональной программой и договорами, не сдвигаются. По краткосрочному плану 2020 года планируется отремонтировать 286 многоквартирных домов. Кроме того, мы доделываем дома, где в прошлом году ремонт был приостановлен в связи с неблагоприятными погодными условиями. Около 500 домов будут отремонтированы всего, прокомментировала Диана Новомейская.

Также директор Фонда отметила, что в некоторых домах жильцы не пускают подрядчиков в квартиры, потому что боятся коронавируса. Но с 6 июня все работы должны возобновиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU