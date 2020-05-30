Сильный ветер прогнозируют в Удмуртии 31 мая
31 мая в Удмуртии ожидается усиление восточного ветра. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
Согласно прогнозам, усиление ожидается с 07:00 до 19.00, порывы могут достигнуть 15-17 м/с. Жителей города просят ограничить пребывание на улице, не жечь траву и мусор на приусадебных участках и придворовых территориях, воздержаться от дальних поездок. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и внимательно выбирать места остановки и стоянки автомобилей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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