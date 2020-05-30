2020-05-30T16:01:18+03:00
Общество

Сильный ветер прогнозируют в Удмуртии 31 мая

Жителей просят соблюдать меры предосторожности
Оксана Мымрина
Поделиться:
Сильный ветер прогнозируют в Удмуртии 31 маяСильный ветер прогнозируют в Удмуртии 31 маяФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

31 мая в Удмуртии ожидается усиление восточного ветра. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Согласно прогнозам, усиление ожидается с 07:00 до 19.00, порывы могут достигнуть 15-17 м/с. Жителей города просят ограничить пребывание на улице, не жечь траву и мусор на приусадебных участках и придворовых территориях, воздержаться от дальних поездок. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и внимательно выбирать места остановки и стоянки автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Большинство обезьян в зоопарке Ижевска выпустили в уличные вольеры

Местным властям в Удмуртии могут разрешить сносить заброшенные дома

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
52 млн рублей выделили Удмуртии на доплаты соцработникам
Сильный ветер прогнозируют в Удмуртии 31 мая
В Удмуртии могут запретить торговлю алкоголем в заведениях общепита с площадью зала меньше 50 «квадратов»
Большинство обезьян в зоопарке Ижевска выпустили в уличные вольеры
Местным властям в Удмуртии могут разрешить сносить заброшенные дома
Два старинных здания Сарапула вошли в ТОП-10 достопримечательностей Удмуртии
Замминистра здравоохранения Удмуртии: «В COVID-центрах республики опасных аппаратов ИВЛ нет»
Онлайн: как проходят последние звонки в школах Удмуртии
23 новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии
В Удмуртии больницы, перепрофилированные для борьбы с коронавирусом, не принимают пациентов с другими инфекциями
В поселке Новый Удмуртии сняли карантин из-за коронавируса
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Поставка иммуноглобулина против клещевого энцефалита в Удмуртию планируется в июне-июле
Новые камеры фото и видеофиксации в Ижевске начали работать в тестовом режиме
Сотрудница полиции Ижевска за взятки передавала информацию об умерших
Сколько домов капитально отремонтируют в Удмуртии в этом году?