Подростки из Ижевска подозреваются в краже алкоголя и сигарет
Двое подростков из Ижевска подозреваются в краже алкоголя и сигарет. Злоумышленники уже задержаны – ими оказались 18-летний ранее судимый юноша и его 15-летний знакомый, состоящий на профилактическом учете. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.
- Установлено, что в ночь на 24 мая 2020 года подозреваемые с разницей в несколько минут взломали входные двери двух магазинов по ул. Заречное шоссе и похитили из них несколько бутылок алкогольных напитков и сигареты. Сумма ущерба составила 6 000 рублей и 8 000 рублей, соответственно, - рассказали в ведомстве.
За данное преступление подросткам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Сильный ветер прогнозируют в Удмуртии 31 мая
В Удмуртии могут запретить торговлю алкоголем в заведениях общепита с площадью зала меньше 50 «квадратов»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»