Подростки из Ижевска подозреваются в краже алкоголя и сигарет

31 Май 2020 2020-05-31T09:40:49+03:00

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Двое подростков из Ижевска подозреваются в краже алкоголя и сигарет. Злоумышленники уже задержаны – ими оказались 18-летний ранее судимый юноша и его 15-летний знакомый, состоящий на профилактическом учете. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

- Установлено, что в ночь на 24 мая 2020 года подозреваемые с разницей в несколько минут взломали входные двери двух магазинов по ул. Заречное шоссе и похитили из них несколько бутылок алкогольных напитков и сигареты. Сумма ущерба составила 6 000 рублей и 8 000 рублей, соответственно, - рассказали в ведомстве.

За данное преступление подросткам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU