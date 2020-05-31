Прошел почти 140 км и потратил более 10 000 калорий: житель Удмуртии установил рекорд России по северной ходьбе

31 Май 2020 2020-05-31T11:57:10+03:00

На фото Михаил Пасынков (справа) и министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Александр Варшавский (слева) после финиша. ФОТО: Скриншот

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Житель Удмуртии Михаил Пасынков установил рекорд России по северной ходьбе. Он прошел почти 140 километров за 24 часа.

Новую вершину Михаил начал покорять 30 мая в Воткинске: дистанцию спортсмен посвятил 180-летнему юбилею Петра Ильича Чайковского. Маршрут проложили от музея-усадьбы великого композитора до Березовского залива на территории парка «Времена года».

В течение суток медиагруппа «Центр» наблюдала за рекордсменом вместе с жителями Удмуртии в прямом эфире. 32-градусная жара и палящее солнце... За Михаила болела не только вся наша республика и страна, но и Беларусь!

За сутки спортсмен потратил 10 146 калорий! Но восполнять их сразу Михаил отказался: стресс для организма. После пройденной дистанции он отправился отдыхать.

Финиш рекордсмена России по северной ходьбе - жителя Удмуртии Михаила Пасынкова. .Самый известный популяризатор скандинавской ходьбы в Удмуртии Михаил Пасынков устанавливает рекорд России по суточной ходьбе. Цель Михаила - 140 км за 24 часа! Рекорд устанавливается в Воткинске с 10 утра 30 мая и сейчас мы узнаем результат! Партнер трансляции: бренд здорового питания Вегенсы

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ИСТОЧНИК KP.RU