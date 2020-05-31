Прошел почти 140 км и потратил более 10 000 калорий: житель Удмуртии установил рекорд России по северной ходьбе
Житель Удмуртии Михаил Пасынков установил рекорд России по северной ходьбе. Он прошел почти 140 километров за 24 часа.
Новую вершину Михаил начал покорять 30 мая в Воткинске: дистанцию спортсмен посвятил 180-летнему юбилею Петра Ильича Чайковского. Маршрут проложили от музея-усадьбы великого композитора до Березовского залива на территории парка «Времена года».
В течение суток медиагруппа «Центр» наблюдала за рекордсменом вместе с жителями Удмуртии в прямом эфире. 32-градусная жара и палящее солнце... За Михаила болела не только вся наша республика и страна, но и Беларусь!
За сутки спортсмен потратил 10 146 калорий! Но восполнять их сразу Михаил отказался: стресс для организма. После пройденной дистанции он отправился отдыхать.
Финиш рекордсмена России по северной ходьбе - жителя Удмуртии Михаила Пасынкова. .Самый известный популяризатор скандинавской ходьбы в Удмуртии Михаил Пасынков устанавливает рекорд России по суточной ходьбе. Цель Михаила - 140 км за 24 часа! Рекорд устанавливается в Воткинске с 10 утра 30 мая и сейчас мы узнаем результат! Партнер трансляции: бренд здорового питания Вегенсы
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ИСТОЧНИК KP.RU
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