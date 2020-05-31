60-летнего мужчину разыскивают в Ижевске
60-летнего Журавлева Александра Владимировича разыскивают в Ижевске. Он ушел из дома (микрорайон Старки, улица Спортивная) в неизвестном направлении еще 12 мая. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».
Рост мужчины 164 см, он худощавого телосложения. Волосы русые, с проседью, носит усы, на лице щетина. Глаза карие. При ходьбе Александр Владимирович высоко закидывает ногу. Речь медленная, невнятная. На плече татуировка в виде пограничного столба.
Был одет в серую легкую куртку, темные брюки и черные туфли с острыми носами.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Журавлева Александра, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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