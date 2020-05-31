От укусов клещей пострадали более 6 тысяч жителей Удмуртии

31 Май 2020 2020-05-31T15:46:34+03:00

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С начала сезона более 6 тысяч жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей. С жалобами на присасывание опасных членистоногих обратились уже 6195 человек, в том числе 1353 ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Больше всего случаев зарегистрировано в Ижевске – 3437 человек, Воткинске – 337 человек, Сарапуле – 223 человека. Высокий процент обращений и в Можгинском районе (260 случаев), Игринском (143 случая), Кезском (123 случая), Якшур-Бодьинском (119 случаев) и Увинском (122 случая).

На возбудителя энцефалита проверены 4339 клещей (из них в 110 особях он обнаружен), а на возбудителя боррелиоза 3330 клещей (в 129 случаях он подтвердился).

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ИСТОЧНИК KP.RU