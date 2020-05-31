2020-05-31T14:58:29+03:00
Общество

Ижевские лицеи вошли в ТОП-50 школ страны

Выпускники этих учебных заведений имеют высокие шансы поступить в ведущие российские вузы
Анастасия Волкова
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Два ижевских лицея вошли в ТОП-50 школ страны. На 48 месте оказался лицей №41, а на 49 – лицей №29: выпускники этих учебных заведений имеют высоки шансы поступить в ведущие вузы страны. Рейтинг составило агентство РАЭКС, сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, лицей №29 занял 15 место по направлению «Экономика и управление», а лицей №41 – 48 позицию в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки».

Отметим также, что РАЭКС подготовило список лучших школ Удмуртии. Рейтинг составлялся на основе числа выпускников, поступивших в престижные отечественные вузы. В ТОП-10 вошли экономико-математический лицей № 29 (Ижевск), лицей № 41 (Ижевск), Ижевский естественно-гуманитарный лицей «Школа-30», физико-математический лицей (Глазов), гуманитарно-юридический лицей № 86 (Ижевск), гимназия № 56 (Ижевск), лингвистический лицей № 25 (Ижевск), Воткинский лицей, гимназия № 83 (Ижевск) и гимназия № 6 (Глазов).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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