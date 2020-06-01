Проезд по улице Нижней в Ижевске ограничат до 7 июня
В Ижевске на улице Нижней с 31 мая по 7 июня ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем». В связи с ремонтно-восстановительными мероприятиями на теплосети проехать нельзя будет на участке между улицами 2-й и 3-й Подлесными. Также закроют проезд с улицы Нижней на улицу 2-ю Подлесную.
- Энергетики заменят дефектный участок трубопровода тепломагистрали диаметром 500 мм, а также произведут ремонт строительных конструкций трассы. Неудовлетворительное состояние данного участка было выявлено по результатам гидравлических испытаний, - говорится в сообщении.
Водителей просят заранее выбирать маршрут объезда.
Отметим, что после завершения земляных работ на проезжей части будет выполнено предварительное благоустройство - уложен первый слой асфальтового покрытия. Окончательное благоустройство запланировано в течение июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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