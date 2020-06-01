На региональных трассах Удмуртии заканчивают наносить разметку

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:25:34+03:00

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На региональных трассах Удмуртии заканчиваются работы по нанесению разметки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Сейчас по нанесению горизонтальной дорожной разметки работают 10 бригад. По информации на вечер 28 мая выполнено 92% от общего объема работ. На участках с планируемым ремонтом разметка будет нанесена после проведения комплекса работ по асфальтированию покрытий, - говорится в сообщении.

Отметим, что в 2020 году подрядчики нанесут разметку на региональных дорогах общей протяженностью 1732 км. Кроме того, 53 км региональных и межмуниципальных дорог будет исполнено в пластике.

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ИСТОЧНИК KP.RU