На региональных трассах Удмуртии заканчивают наносить разметку
На региональных трассах Удмуртии заканчиваются работы по нанесению разметки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- Сейчас по нанесению горизонтальной дорожной разметки работают 10 бригад. По информации на вечер 28 мая выполнено 92% от общего объема работ. На участках с планируемым ремонтом разметка будет нанесена после проведения комплекса работ по асфальтированию покрытий, - говорится в сообщении.
Отметим, что в 2020 году подрядчики нанесут разметку на региональных дорогах общей протяженностью 1732 км. Кроме того, 53 км региональных и межмуниципальных дорог будет исполнено в пластике.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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